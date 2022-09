FantastiNapoli a San Siro: gli azzurri battono il Milan a domicilio

I riflettori del mondo del calcio erano tutti puntati sullo stadio Giuseppe Meazza per Milan-Napoli, il big match della settimana giornata del campionato di Serie A. Copertura planetaria per la sfida tra azzurri e rossoneri, appaiati in classifica, con tantissime emittenti televisive a trasmettere l'incontro in tutti e 5 i continenti.

Gli azzurri vincono una sfida che vale già tanto, conquistando tre punti pesantissimi in casa di una diretta concorrente per il vertice. I gol arrivano tutti nella ripresa. A sbloccare il match è Politano su calcio di rigore. Poi il pareggio di Giroud. Nel finale, a 12' dal termine, arriva il gol vittoria del 'Cholito' Simeone, subentrato nella ripresa a Raspadori.

Le scelte degli allenatori

Spalletti affida le chiavi dell’attacco a Raspadori, che vince il ballottaggio con Simeone. A sinistra in difesa c’è Mario Rui, preferito ancora ad Olivera. Nel Milan Pioli sceglie Krunic al posto dello squalificato Leao. In difesa c’è l’esperto Kjaer.

Minuto di raccoglimento prima dell’inizio del match

Prima del fischio d'inizio di Milan-Napoli, come per tutti i match dei campionati di calcio in programma nel fine settimana, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione nelle Marche.

Meret salva il risultato nel primo tempo

I primi 45 minuti sono soprattutto di marca rossonera. I padroni di casa comandano il gioco, con il Napoli che riesce ad essere poco incisivo in zona gol. Le migliori occasioni capitano ai lombardi, che però trovano davanti a loro un grandissimo Meret. Il portiere azzurro salva il risultato in due occasioni: al 13’ su Giroud e al 28’ su Krunic.

Il Napoli cambia marcia nella ripresa e fa sua la partita

E' un Napoli diverso quello che rientra in campo dagli spogliatoi. Gli azzurri cambiano marcia e al 54' si portano in vantaggio grazie a Politano, per un calcio di rigore concesso dall'arbitro Mariani, dopo una review al Var, per fallo di Dest su Kvaratskhelia. Al 69' un'azione travolgente di Theo Hernandez sulla sinistra porta al pareggio di Giroud, che a centro area riceve il cross del francese ed insacca la rete dell'1-1. Di Lorenzo e compagni, però, non smettono di credere nel successo e al 78' Mario Rui con un cross dalla sinistra pesca la testa di Simeone, che batte Maignan e fa esplodere di gioia i 5000 tifosi partenopei presenti sugli spalti di San Siro. Nel finale il Milan sfiora il pareggio con Kalulu, ma il suo tiro si stampa sulla traversa.

La gioia di De Laurentiis a fine partita

"Una vittoria di sofferenza e tenacia. Godiamoci questa splendida partita! Forza Napoli sempre!". Così Aurelio De Laurentiis su Twitter al termine del match.

Giuntoli: “Siamo sereni, il campionato è appena cominciato e non ci facciamo prendere da facili entusiasmi”

"Sapevamo di fare una squadra competitiva, ci abbiamo messo un annetto per tornare competitivi. Pensiamo di esserlo, poi per gli obiettivi vediamo. Siamo sereni, il campionato è appena cominciato e non ci facciamo prendere da facili entusiasmi, così come non ci abbatteremo quando inciamperemo, come capiterà a tutti". Così il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d’inizio.

Il tabellino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (46' Dest), Kjaer (46' Kalulu), Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers (66' Messias), De Ketelaere (82' Adli), Krunic (66' Diaz); Giroud. All. Pioli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui (91' Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (87' Elmas); Politano (66' Zerbin), Raspadori (66' Simeone), Kvaratskhelia (87' Ndombele). All. Spalletti

Arbitro: Mariani

Marcatori: 55' Politano rig., 69' Giroud, 78' Simeone

Note: ammoniti Kjaer, Calabria, Krunic, Rrahmani, Tomori, Zerbin.