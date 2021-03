Il Napoli espugna San Siro: decide un gol di Politano

Il Napoli coglie un'importantissima vittoria, battendo il Milan al Meazza per 1-0. A decidere un gol nella ripresa di Matteo Politano.

Partita molto tattica, vista l'alta posta in palio. Gli uomini di Gattuso fanno il match, i rossoneri attendono per ripartire e sorprendere la retroguardia azzurra.

A rompere l'equilibrio ci pensa l'esterno ex Inter ad inizio ripresa, battendo Donnarumma in uscita. I padroni di casa non trovano il pareggio nel forcing finale. Allo scadere espulso Rebic per proteste.

Il tabellino

Milan (4-2-3-1): Donnarumma, Dalot, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Kessie (67' Meite), Castillejo (60' Saelemaekers), Calhanoglu (60' Diaz), Krunic (60' Rebic), Leao (79' Hauge). All. Stefano Pioli

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz, Demme (80' Bakayoko), Politano (80' Mario Rui), Zielinski (75' Elmas), Insigne, Mertens (59' Osimehn). A disp.Meret, Contini, Zedadka, Cioffi, Costanzo, Lobotka. All. Gattuso

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Marcatori: 49' Politano

Note: ammoniti Maksimovic, Di Lorenzo, Theo Hernandez. Espulso Rebic.