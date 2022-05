Mihajlovic: “Mi dispiace che il Napoli non abbia vinto lo scudetto. Avrebbe fatto bene a tutto il calcio italiano”

"Io facevo il tifo per il Napoli per lo scudetto e mi dispiace perché penso che avevano tutte le carte in regola però alla fine purtroppo non ci sono riusciti. Tra Milan e Inter non ho particolari preferenze, sono due squadre in cui sono stato". Così il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, tornato a parlare in conferenza stampa, ha raccontato del suo rammarico per la mancata vittoria dello scudetto da parte del Napoli.

"Ho detto del Napoli perché è un sacco di tempo che non vince, mi piace la gente napoletana, mi piace la passione che mettono in campo, i tifosi, tutto. E’ gente di cuore, penso sarebbe stata una grande soddisfazione per tutti e penso anche per tanti italiani. Vincono sempre gli stessi, se una volta ogni tanto vincesse una squadra come il Napoli sarebbe bello avrebbe fatto bene al calcio italiano", ha aggiunto l'allenatore serbo.