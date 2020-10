France Football elegge il miglior 11 di sempre: tra i candidati 4 ex calciatori del Napoli

Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato, causa pandemia, ma France Football si è gia attrezzato con un'altra splendida iniziativa. Il giornale transalpino, infatti, ha reso noti i candidati per eleggere il "Ballon d'Or Dream Team", ovvero il migliore undici calcistico di tutti i tempi.

Fanno parte dell'elenco dei candidati anche quattro ex calciatori del Napoli: Dino Zoff tra i portieri, Fabio Cannavaro fra i difensori centrali, Ruud Krol tra i terzini sinistri (ruolo ricoperto nell'Ajax e nella grande Olanda degli anni '70) e, neanche a dirlo, Diego Armando Maradona fra i centrocampisti offensivi.

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

⌛ Be ready for the #BOdreamteam !

📰 https://t.co/ZcEpuYHNdI pic.twitter.com/DxqZFCVqsM