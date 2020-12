"Messi come Maradona. Dovrebbe chiamare il Napoli e dire vengo da voi"

Kevin Prince Boateng, ex centrocampista di Milan, Barcellona e Fiorentina, è approdato al Monza in serie b, fortemente voluto da Adriano Galliani. In una intervista rilasciata a Espn ha parlato della scomparsa di Maradona e ha lanciato una sfida a Messi (che ha omaggiato el diez dopo la morte con un bel gesto): "A giugno gli scadrà il contratto. Sarebbe bello se chiamasse il Napoli per dire vengo da voi. Sarebbe come un film. Dovrebbe andare ad allenarsi con un elicottero perché la gente lo mangerebbe vivo e sarebbe così felice. Ma una storia come ‘in onore di Maradona verrò a giocare a Napoli’, che storia sarebbe per il mondo?.

Il grande cuore di Diego

“Ho sentito storie su di lui in cui usciva dal campo di allenamento e, vedendo alcune famiglie, dava loro dei soldi e dicendo: 'andrà tutto bene'. Non ricordo di averlo visto dal vivo, ma ho visto tutti i video e so tutto di lui. A distinguere Messi dagli altri è la sua mente, perché tutti sanno che ha qualità incredibili con la palla, ma è sempre due o tre passi avanti. Tutto il tempo, questo è ciò che lo rende incredibile. La sua mente, la sua intelligenza, sapere dove passare la palla, con il ritmo giusto, con il piede giusto”.