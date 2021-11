Gli auguri di Lapo Elkann a Osimhen: “Ti aspettiamo in campo”

"Auguri di pronta guarigione a Osimhen. Il Napoli ha bisogno di te. Anche noi tifosi che apprezziamo il bel calcio ti aspettiamo presto in campo". Chi ha scritto queste parole non è un tifoso del Napoli ma un rappresentante della famiglia Agnelli. Lapo Elkann ha affidato a Twitter il suo in bocca al lupo a Victor Osimhen dopo il brutto infortunio subito ieri sera.

Lapo ha più volte dimostrato la sua vicinanza al popolo napoletano di cui ha spesso messo in risalte le qualità. Ancora una volta ha voluto dimostrare vicinanza alla città facendo i suoi auguri a uno dei nuovi idoli degli azzurri.