Ucraina, il messaggio dei calciatori del Napoli: "Fermate la guerra" | VIDEO

Il club partenopeo, attraverso un video pubblicato sui suoi profili social ufficiali, ha voluto far sentire la sua voce contro la guerra in Ucraina

Il Napoli ha voluto far sentire la propria voce su quanto sta accadendo negli ultimi giorni in Ucraina. Con un video messaggio pubblicato sui profili social ufficiali del club partenopeo, i calciatori azzurri ed il tecnico Luciano Spalletti hanno voluto esprimere il proprio no deciso alla guerra in numerose lingue.

"Viviamo un momento pericoloso e drammatico e noi con tutto il nostro seguito dobbiamo lanciare un messaggio di pace. Può servire ad alimentare la consapevolezza di quanto stia accadendo. Nella speranza che dal male trionfi presto il bene", scrive la Ssc Napoli sui social.