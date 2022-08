Mertens, il saluto da brividi: "Napoli parte del mio sangue, mio figlio sarà per sempre un napoletano"

Un saluto da pelle d'oca. Dries Mertens attraverso i suoi profili social, ha voluto congedarsi dal Napoli e dai tifosi con un video messaggio da brividi con il figlio Ciro in braccio. L'attaccante belga, visibilmente commosso, ha annunciato di voler conservare la sua casa in città per poter tornarci appena possibile. "Non è un addio, ma è solo un arrivederci", ha concluso il miglior realizzatore della storia azzurra.