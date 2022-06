Mertens: "Non so dove giocherò. Spero di restare a Napoli". E intanto spunta l'Anversa

Il futuro di Dries Mertens continua a restare avvolto nell'incertezza. Il contratto dell'attaccante belga con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno e al momento il rinnovo con il club partenopeo è ancora bloccato.

Per il 35enne non mancano, comunque, le offerte. Nelle ultime ore dal Belgio è spuntato l'interessa dell'Anversa, come riportato da Hln. Proprio al noto giornale locale Mertens ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro: "Non so ancora dove giocherò. Spero di restare a Napoli. Vedremo".