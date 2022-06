Calciomercato Napoli - Dal Brasile: "Mertens 'piano B' del Botafogo"

Sono giorni caldi per il futuro di Dries Mertens. L'attaccante del Napoli, che in caso di mancato rinnovo sarebbe libero a parametro zero sul mercato, è ambito da una serie di club in giro per il mondo.

Tra questi c'è anche il Botafogo, con i tifosi del club di Rio de Janeiro che sognano l'arrivo del belga. L'azionista di maggioranza della società carioca, John Textor, non nasconde l'ambizione di ingaggiare un attaccante di spessore proveniente dall'Europa.

Secondo quanto riferisce dal Brasile "Uol Esporte", però, l'obiettivo numero uno della dirigenza del Botafogo sarebbe l'israeliano Eran Zahavi del Psv Eindhoven, autore di 20 gol nell'ultima stagione tra campionato e coppe. Mertens sarebbe, invece, il 'piano B'.