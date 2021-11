Mertens, la moglie Kat sul futuro di Dries: "Dovessi scegliere io, resterei a Napoli"

"Se dovessi scegliere, io resterei a Napoli. Qui abbiamo trovato un paradiso". Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, non avrebbe dubbi sul futuro calcistico del marito. Nel corso di una lunga intervista rilasciata in Belgio a HLN, la compagna di vita dell'attaccante azzurro ha rivelato il suo desiderio di veder giocare il marito ancora al Maradona anche nei prossimi anni.

"Dries è un dio a Napoli. Abbiamo respinto anche qualche offerta per restare qui. Quando partorirò, tornerò in Italia, perchè voglio che Dries sia con me", ha aggiunto Kat parlando del figlio in arrivo.