Calciomercato - Napoli-Mertens, addio più vicino? La trattativa per il rinnovo si complica

Il futuro di Dries Mertens sembra più lontano dal Napoli. La trattativa per il rinnovo contrattuale tra l'attaccante belga ed il club azzurro avrebbe subito una brusca frenata negli ultimi giorni.

Tante le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulle richieste del giocatore per restare all'ombra del Vesuvio. Il giornalista Paolo Bargiggia, via Twitter, ha parlato delle cifre richieste dall'entourage del giocatore.

"4 mln più 500 mila euro di bonus per un anno la richiesta dell'avvocato di Mertens arrivata ieri sera per mail ad Aurelio De Laurentiis. In pratica uno sconto minimo di mezzo milione sul precedente contratto. Per il Napoli una forzatura", scrive Bargiggia.