Napoli, Mertens rientrato dal Belgio: lavoro personalizzato in campo e palestra

Dries Mertens è rientrato dal Belgio. L'attaccante del Napoli ha svolto quest'oggi, presso il training center di Castel Volturno, il test isocinetico e lavoro personalizzato in campo e palestra. Per lui si valuterà nei prossimi giorni il rientro in gruppo.

Hysaj, Ospina e Demme hanno svolto, invece, lavoro personalizzato in campo. Petagna terapie e allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Lozano.