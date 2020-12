Napoli, emergenza attacco: Gattuso perde anche Mertens e Insigne, torna in ballo Llorente?

E' emergenza attacco in casa Napoli. Una doppia tegola sugli azzurri si è abbattuta nel match contro l'Inter. Gattuso, infatti, rischia di perdere Mertens e Insigne fino al 2021.

Il capitano, espulso per rosso diretto a San Siro, rischia una squalifica di due giornate, che gli impedirebbe di scendere in campo negli ultimi due match dell'anno.

Discorso diverso per Mertens, per il quale si attende di capire quale sarà l'entità dell'infortunio alla caviglia sinistra. Il 2020 del belga finisce qui, ma si spera che non ci sia anche un interessamento dei legamenti, che rischierebbe di tenerlo lontano dal campo a lungo.

Ancora ai box, da ormai più di un mese, Victor Osimhen. Il nigeriano potrebbe non essere rischiato neanche nel match contro il Torino del 23 dicembre e tornare, dunque, a disposizione di Gattuso direttamente a inizio gennaio.

Con i soli Petagna, Lozano e Politano a disposizione, non è impossibile pensare di rivedere in campo contro Lazio e Torino, seppur solo per qualche spezzone, Fernando Llorente, regolarmente in lista (a differenza di Milik, che resta fuori rosa) e spesso in panchina nelle ultime settimane.