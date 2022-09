"Buongiorno Napoli", Mertens è tornato: accoglienza da leggenda al Maradona

Prima è stato fotografato con la moglie Kat e il figlio Ciro all'aeroporto di Capodichino. Poi, stamattina, la stessa Kat ha postato una sua foto mentre è affacciato al balcone di casa, a Posillipo, e guarda il suo panorama preferito, quello del golfo.

Dries Mertens, il belga napoletano, è tornato nella sua città. Libero da impegni europei col suo club, il Galatasaray (che per contratto deve pagargli diversi voli l'anno da e per Napoli), l'ex numero 14 azzurro è tornato in città probabilmente anche in occasione di Napoli-Liverpool, che tutti danno per scontato andrà a vedere stasera allo stadio Maradona.

La prima partita di una Champions che ha contribuito lui stesso a conquistare sul campo l'anno scorso, in uno stadio che non potrà non regalargli un saluto - più che meritato - da vera e propria leggenda nella storia del club.