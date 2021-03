Napoli, Koulibaly e Mertens non destano preoccupazioni dopo i problemi in nazionale

La situazione in casa azzurra in vista della ripresa del campionato

Non destano particolare preoccupazioni le condizioni di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, alle prese rispettivamente con un problema alla mano e uno alla spalla durante gli impegni con le nazionali.

I due azzurri, infatti, dovrebbero essere regolarmente a disposizione di Gattuso per i prossimi impegni in campionato (il difensore senegalese salterà il match alla ripresa per squalifica però).

Intanto, dopo la sosta di campionato, il Napoli riprenderà gli allenamenti martedì pomeriggio al Training Center di Castel Volturno. I partenopei scenderanno in campo sabato pomeriggio al Maradona contro il Crotone per la 29esima giornata di Serie A.