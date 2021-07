I due ex compagni di squadra si ritrovano in vacanza

Rimpatriata in spiaggia per Dries Mertens e Jorginho. I due ex compagni di squadra si sono ritrovati in vacanza, come testimonia il video pubblicato su Instagram dal regista della Nazionale, fresco campione d'Europa.

"Ciro è qua con me, io amo questo ragazzo!", esclama l'ex Napoli nel video.