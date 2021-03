Mertens: "Odio quando siamo fuori dalle coppe. Più partite gioco, meglio è"

Dries Mertens ha rilasciato una lunga intervista al giornale belga Hln. L'attaccante del Napoli ha parlato del momento attuale, ma anche del suo futuro.

"La chiave del mio successo? Continuare a lottare e non mollare mai. Anche a Napoli ho avuto periodi in cui ero in panchina. È dura. Ma è così. Sono orgoglioso di tutto quello che ho realizzato, sì. È una favola che si è avverata. Non mi sarei mai aspettato di diventare un vero calciatore professionista", spiega 'Ciro'.