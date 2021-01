Napoli, notizie non positive per Mertens: nuovi problemi alla caviglia

Nuovi problemi per Dries Mertens, che in Coppa Italia contro lo Spezia era uscito dal campo circa 40 minuti dopo il suo ingresso.

Il belga, per il riacutizzarsi del fastidio alla caviglia, ha svolto nell'allenamento di sabato terapie e lavoro personalizzato. L'attaccante non ci sarà, dunque, contro il Parma.

Secondo quanto riferisce il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio sul proprio sito, Mertens tornerà nuovamente in patria per una settimana a farsi curare alla clinica "Move To Cure" da Lieven Maesschalck, il suo fisioterapista personale conosciuto in nazionale, per provare a recuperare definitivamente dal danno ricevuto e poter tornare in condizione quanto prima a Napoli.