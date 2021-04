Mertens segna alla Lazio, poi le lacrime: ha perso pochi giorni fa sua nonna

Una marcatura straordinaria. Dries Mertens torna a fare un gran gol e si lascia andare alle lacrime. Con il 102mo gol in campionato "Ciro" raggiunge Vojak come marcature in massima serie, e resta saldissimo in testa alla classifica marcatori all-time degli azzurri a quota 135.

Il perché delle lacrime dopo la marcatura – è stato consolato da tutti i suoi compagni di squadra – lo spiega lo sguardo rivolto al cielo del belga. Pochi giorni fa si è spenta sua nonna, alla quale ha silenziosamente dedicato la sua rete.