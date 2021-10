Mertens presto papà: "A marzo arriva baby Ciro, il nostro bimbo napoletano"

"I nostri cuori stanno esplodendo di gioia per dare il benvenuto al nostro bimbo napoletano". Così l'attaccante del Napoli Dries Mertens e la moglie Kat Kerkhofs annunciano sui social l'arrivo di un figlio. In un video pubblicato su Instagram, la coppia svela che l'arrivo di "baby Ciro" è previsto per marzo 2022.