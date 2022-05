Mertens, Ciro Romeo e la dedica commovente

Chissà che non ci abbia messo lozampino Ciro Romeo nella doppieta con cui papà Mertens ha guidato il Napoli alla vittoria per 6-1 contro il Sassuolo. L'attaccante del Napoli ha postato su instagram una tenera foto scattata nel sottopasso dello Stadio Maradona pochi minuti prima di scendere in campo che lo ritrae mentre tiene in braccio il figlio nato da poche settimane. "I momenti che non dimenticherò mai" il commento alla foto del numero 14 azzurro.