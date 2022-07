Il Capri Anacapri crede nel sogno Mertens: "Faremo di tutto per realizzarlo"

Il Capri Anacapri, club di Eccellenza, crede nel sogno Dries Mertens. Dopo le foto e i video dell'attaccante belga con la maglia del club isolano pubblicate sui social nei giorni scorsi, il vicepresidente Alberto Favia conferma l'intenzione di convincere il 35enne.

"La foto di Mertens con la nostra maglia? Sarebbe un sogno per tutti noi, una grande immagine per la nostra isola. C'è un discorso umano e non solo calcistico, noi conosciamo bene Mertens, abbiamo parlato con il suo entourage ed è venuta fuori questa idea folle. Abbiamo dietro di noi delle aziende che potrebbero aiutarci a sostenere questo costo per la categoria, nonostante i limiti economici presenti proprio nel torneo. Tramite gli sponsor pubblicitari si potrebbero superare questi paletti ed è talmente tanta l'appartenenza di Dries al territorio che ci fa sperare in questo sogno. Faremo di tutto per realizzarlo", spiega a Calcionapoli24live Favia.

"Il presidente è un amico fraterno di Dries e ci ha già parlato diverse volte per questa possibilità. Non è una boutade, ci sono cose che vanno al di là del calcio ed è da tempo che questa idea è nata. Se fossimo stati qualche categoria più in su, lui sarebbe già da noi. Purtroppo la categoria ci frena perchè non si è mai visto un giocatore che gioca i mondiali, fare l'Eccellenza. Noi, però, ci crediamo perchè si potrebbero creare degli indotti di merchandising che andrebbero al di là del calcio", ha concluso il vice presidente del Capri Anacapri.