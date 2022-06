Calciomercato Napoli - Dal Brasile: "Trattative aperte tra il Botafogo e Mertens"

Arrivano dal Brasile le ultime indiscrezioni sul futuro di Dries Mertens. Trattative sarebbero in corso tra l'entourage dell'attaccante belga ed il Botafogo.

A riferire gli aggiornamenti è il giornalista di "SBT Rio" Venè Casagrande su Twitter, secondo cui il 21 giugno scorso la società di Rio de Janeiro ha inviato una carta di intenti a chi cura gli interessi del giocatore per ufficializzare l'interesse, aprire una negoziazione e conoscere le richieste.

La prima richiesta economica per un contratto di 18 mesi sarebbe stata giudicata alta dal Botafogo, che per questo motivo starebbe valutando anche alternative. In ogni caso il club carioca non esclude di avanzare nella trattativa per portare in Brasile il 35enne azzurro.