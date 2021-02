Spavento per Mertens: l'aereo su cui viaggiava finisce fuori pista

I forti acquazzoni che hanno colpito il Belgio nei giorni scorsi non hanno agevolato l'atterraggio del jet privato su cui viaggiava l'attaccante del Napoli

Grosso spavento, fortunatamente senza conseguenze, per Dries Mertens. Il jet privato su cui viaggiava sabato sera l'attaccante del Napoli, rientrato in Belgio per curarsi dopo i nuovi problemi alla caviglia, è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Deurne.

A raccontare quanto accaduto sono stati nelle ultime ore alcuni media locali, tra cui Het Laatste Nieuws e L'Avenir.

I forti acquazzoni che hanno colpito il Belgio durante lo scorso fine settimana non hanno agevolato l'atterraggio dell'aereo, che è scivolato fuori dalla pista, terminando la sua corsa sull'erba, fortunatamente senza conseguenze e non facendo registrare feriti.

Con Mertens a bordo c'era anche il suo cane Juliette.