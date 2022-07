Napoli, i cambi di maglia per Gollini e Cragno 'impongono' a Meret una scelta ponderata per il futuro

La carriera di Alex Meret è ad un bivio decisivo. Il portiere friulano, dopo tre stagioni con un impiego ad intermittenza, è chiamato ad una scelta determinante per il suo percorso futuro.

Il 25enne ha un solo anno di contratto con il Napoli e prima di apporre la firma su un prolungamento dovrà avere garanzie tecniche. Alcuni recenti sviluppi di mercato, infatti, hanno interessato indirettamente Meret per quanto riguarda il discorso Nazionale.

Il passaggio di Cragno dal Cagliari retrocesso in Serie B al Monza e l'affare ormai fatto tra Atalanta e Fiorentina per l'approdo in viola di Gollini, impongono al portiere del Napoli un investimento su se stesso in vista della prossima stagione.

Con un possibile campionato da protagonisti dei suoi due principali 'rivali', Meret non si potrà permettere un'altra annata in panchina se vuole convincere Roberto Mancini a confermarlo nella 'batteria' di portieri dell'Italia.