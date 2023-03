Napoli, arrivano buone notizie da Lozano e Meret: le ultime da Castel Volturno

Dopo il successo sull'Atalanta, il Napoli ha ripreso domenica mattina gli allenamenti presso l'SSCN Konami Training Center in preparazione del match di Champions League contro l'Eintracht Francoforte.

Per quanto riguarda gli infortunati, Raspadori ha fatto lavoro personalizzato in campo. Lozano, invece, ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.

Meret, assente contro l'Atalanta, si è sottoposto, presso la clinica Pineta Grande, ad accertamenti strumentali al polso della mano destra che hanno dato esito negativo.