Calciomercato Napoli: grave infortunio per Courtois, Ancelotti pensa a Meret per sostituirlo?

Brutta tegola sulla stagione del Real Madrid. Il portiere Thibaut Courtois ha infatti riportato una lacerazione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore - rende noto la 'casa blanca' - sarà operato nei prossimi giorni.

A questo punto il belga resterà fuori per gran parte della stagione agonistica. Cosa che costringerà il club spagnolo a cercare un sostituto sul mercato.

Nella rosa dei possibili candidati per la porta madrilena c'è anche Alex Meret del Napoli. Carlo Ancelotti conosce bene l'estremo difensore azzurro e ha grande stima e fiducia in lui. Non è da escludere nei prossimi giorni un tentativo delle 'merengues' per il portiere della nazionale italiana.

Meret, 26 anni, ha un contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2024 con opzione in favore del club partenopeo per prolungare l'accordo di una ulteriore stagione.