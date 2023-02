Napoli, parla Meret: "C'è tantissimo entusiasmo, ma pensiamo partita per partita"

“C’è tantissimo entusiasmo, è un momento positivo per noi avendo ottenuto un grande vantaggio sulle inseguitrici. Però pensiamo partita per partita, pensiamo alla prossima gara e non a lungo termine. Siamo concentrati sulla Cremonese, vogliamo prenderci una sorta di rivincita per proseguire il nostro cammino. Quella in Coppa Italia è stata una partita strana, eravamo in controllo e ai rigori la lotteria non ci ha detto bene. Vogliamo prenderci questa rivincita e sappiamo che se giochiamo con la voglia di vincere la vittoria è alla nostra portata". Così Alex Meret ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del momento degli azzurri, a pochi giorni dalla sfida del Maradona contro la Cremonese di Ballardini.

Gli 11 clean sheet

"E’ frutto del lavoro di squadra, a partire dagli attaccanti. Cerchiamo di tenere più lontano possibile dalla porta gli avversari e così facendo c’è più possibilità di non prendere gol".

La parata più difficile

"La parata più difficile fatta in stagione? Direi che è quella su Piatek a Salerno e quella su Giroud a Milano, sono state importanti per portare a casa la vittoria".

Gollini

"Lo conoscevo già dal percorso in nazionale che stiamo facendo entrambi. E’ arrivato con grandissimo entusiasmo, s’è messo a disposizione e questo non può che far bene a tutto il gruppo".

Champions League

"Si andrà ad affrontare squadre difficili a partire dall’Eintracht. Il percorso fatto da noi ha stupito un po’ tutti, nessuno si sarebbe aspettato certi risultati. Proveremo a fare in Champions ciò che abbiamo fatto fino ad ora. Spalletti è bravo a tenerci sempre sul pezzo, cura ogni dettaglio ed è maniacale in ogni aspetto, soprattutto sotto quello psicologico, non ci fa mai abbassare la guardia. Il momento che stiamo vivendo è bellissimo, non avrei mai detto che avremmo potuto fare questo percorso in Champions".