Meret, l'agente: "Alex dice cose positive di Garcia, che ha buoni rapporti con lo spogliatoio"

“Dopo una stagione esaltante come quella vissuta dal Napoli, si sapeva che l’annata sarebbe stata più complicata. Alex dice cose positive di Garcia, che ha buoni rapporti con lo spogliatoio anche se ci sono state prestazioni negative". Così l'agente di Alex Meret, Federico Pastorello, ha parlato del momento del suo assistito e del Napoli ai microfoni di Radio Sportiva.

"Il nervosismo è dovuto a mancanza di risultati fluidi come l’anno scorso. Un po’ di frustrazione c’è anche da parte di Alex, che vorrebbe vedere sempre la sua squadra vincere. Penso che il valore della squadra sia sotto gli occhi di tutti, non ci sono state tante partenze e sono rimasti tutti i big. So che è difficile, ma a volte un po’ di pazienza può aiutare a superare i momenti di difficoltà e forse anche Garcia avrà il suo momento”, ha aggiunto il procuratore del portiere azzurro.