Calciomercato Napoli, in caso di addio di Mario Rui il sostituto può 'mandarlo' Ancelotti

In casa Napoli nelle ultime ore è emersa la problematica relativa al futuro di Mario Rui. L'agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha reso noto di aver comunicato alla società di essere pronti a chiedere la cessione in caso di offerte per il suo assistito, dopo la situazione di stallo che si è creata per il prolungamento contrattuale.

Il terzino portoghese piace alla Lazio di Maurizio Sarri e in Arabia. Nel caso di offerte all'altezza, il club partenopeo potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di cedere il giocatore e a quel punto trovare un sostituto. Tra i possibili candidati ci sarebbe Ferland Mendy, 28 anni, che potrebbe lasciare il Real Madrid prima della chiusura del mercato.

Gli scout azzurri Micheli e Mantovani conoscono molto bene il terzino francese per averlo seguito con grande attenzione già ai tempi del Lione, tanto che il suo nome è stato accostato più volte in passato agli azzurri. Mendy, che nell'ultima Liga ha collezionato 18 presenze, potrebbe salutare il Santiago Bernabeu nelle prossime settimane, magari con una formula che potrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto. Anche per lui, come ormai per gran parte dei calciatori che giocano in Europa, non vanno tralasciate le ricche sirene provenienti dall'Arabia Saudita.