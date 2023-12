Mazzarri da Roma a Napoli in taxi: il post partita particolare del tecnico azzurro

Da Roma a Napoli in taxi. Questo il post partita particolare di Walter Mazzarri. Il tecnico azzurro non è rientrato con la squadra sabato sera, ma da solo in taxi, per motivi personali legati a dei familiari, spiega il Corriere dello Sport .

Per comodità il mister è rientr ato così in città , d'accordo con la società, e ha diretto regolarmente l’allenamento del 24 dicembre a Castel Volturno.