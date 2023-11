Mazzarri, le prime parole sul ritorno ai tifosi: "E' tutto bello, son due giorni che non dormo"

Grande emozione per Walter Mazzarri nel primo giorno della sua seconda avventura alla guida del Napoli. Il tecnico toscano ha parlato con alcuni tifosi che lo attendevano all'esterno del Grand Hotel Serapide a Pozzuoli.

"Prime sensazioni? Son stanco, sono due giorni che non dormo! E' tutto bello, come al solito", le prime parole di Mazzarri ad un tifoso in un video pubblicato da Calcionapoli24.

Il nuovo trainer azzurro sarà oggi a Castel Volturno per il primo allenamento con la squadra.