Panchina Napoli, Mazzarri irrompe sulla scena: è testa a testa con Tudor

Con Aurelio De Laurentiis, si sa, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. E quando sembrava che Tudor fosse ormai l'erede designato di Rudi Garcia, ecco arrivare un nuovo colpo di scena. Nelle ultime ore, infatti, sarebbe tornata in auge con prepotenza l'ipotesi di un clamoroso ritorno di Walter Mazzarri all'ombra del Vesuvio.

Il tecnico toscano - secondo Sky Sport - potrebbe incontrare oggi il patron azzurro per discutere del possibile approdo sulla panchina partenopea. Il 62enne nativo di San Vincenzo accetterebbe senza grandi problemi un accordo fino al termine della stagione, per poi discutere di un'eventuale permanenza in base ai risultati ottenuti.