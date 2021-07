L'ex Napoli Walter Mazzarri sale in cattedra a Coverciano: lezioni ai futuri allenatori

Un gradito ospite, un docente cosiddetto ‘d’eccezione’, ha riempito il programma didattico del corso Uefa A, giunto alla sua sesta e ultime settimana di lezione. Nella sala conferenze ‘Mario Valitutti’ del Museo del Calcio di Coverciano, l'ex tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato ai corsisti delle proprie esperienze lavorative, della professione di allenatore in generale e delle sue metodologie di lavoro, con un inevitabile discussione sul capolavoro del Ct Mancini, che ha condotto gli azzurri nuovamente sul tetto d’Europa.

L’Uefa A è il secondo massimo livello di formazione per un tecnico riconosciuto a livello europeo, la cui qualifica abilita a poter guidare tutte le giovanili (comprese le Primavera), tutte le formazioni femminili (incluse quelle partecipanti al campionato di Serie A) e le prime squadre maschili fino alla Serie C inclusa. Il corso ha un programma didattico complessivo di 192 ore di lezione e tra gli allievi di questa sessione spiccano alcuni nomi noti del calcio italiano, come gli ex calciatori Davide Baiocco, Ernesto Chevanton, l'ex Napoli Andrea Dossena, Massimo Gobbi, Djamel Eddine Mesbah, Raffaele Palladino e Giampiero Pinzi, fino all’ex capitano del Cittadella, Manuel Iori, ritiratosi dal calcio giocato solo qualche settimana fa dopo aver perso la finale playoff di Serie B.

Tra gli allievi anche le ex calciatrici della Nazionale Giulia Domenichetti ed Elisabetta Tona (quest’ultima, con 97 presenze in Nazionale maggiore, risulta nella top ten delle giocatrici che hanno vestito più volte l’azzurro) e l’allenatrice della Juventus Women Primavera, Silvia Piccini.