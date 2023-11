Come Mazzarri può strappare la riconferma a De Laurentiis: quattro competizioni a sua disposizione

Traghettatore a chi? E' vero che il contratto firmato con il Napoli ha scadenza 30 giugno 2024, ma conoscendolo, Walter Mazzarri ha già in cuor suo di aprire un nuovo ciclo in azzurro come quello a cavallo tra l'autunno del 2009 e la primavera del 2013.

Il tecnico toscano avrà 7 mesi e quattro competizioni a disposizione per convincere Aurelio De Laurentiis a confermarlo alla guida del club partenopeo. La prima missione sarà quella di condurre la squadra azzurra agli ottavi di finale di Champions League nelle ultime due partite del girone, contro Real Madrid (in trasferta) e Braga (al Maradona).

Mazzarri avrà poi l'occasione già a gennaio di portare un trofeo in bacheca, la Supercoppa Italiana, cancellando la ferita di Pechino nel 2012 mai rimarginata. Da dicembre, poi, inizierà anche la corsa in Coppa Italia, già vinta 11 anni fa nella indimenticabile finale di Roma contro la Juventus.

Se poi in campionato il Napoli non solo dovesse conquistare una qualificazione in Champions League, ma dovesse riuscire anche a rientrare nella lotta scudetto, ecco che Mazzarri avrebbe allora delle 'fiches' importanti dalla sua per restare alla guida della squadra anche nella prossima stagione.