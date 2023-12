Mazzarri: "Con la Juve a livello di rosa non c'è tutta questa differenza che dice la classifica"

"I ragazzi stanno dando l'anima. Contro l'Inter non meritavamo di perdere e contro la Juve cerchiamo conferme dei progressi che si sono visti nelle nostre prestazioni". Così Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno alla vigilia del match di Torino contro i bianconeri.

"Con l'Inter abbiamo espresso un bel calcio e meritavamo, secondo me, di finire in vantaggio nel primo tempo. Questo è un dato confortante. Devo dire che dopo l'avvio ero davvero soddisfatto di come si era espressa la squadra. Poi è chiaro che un conto è chiudere in vantaggio per 1-0, oppure andare sotto non meritandolo. Le partite sono anche una questione di morale non solo di gambe o fisco. Ho sempre parlato di anima, l'ho fatto anche 14 anni fa e poi sono rimasto per 4 stagioni. L'anima ci deve sempre stare e questo gruppo sinora sta dimostrando di averla. Ciò che per me è importante è che i giocatori abbiano fiducia verso l'allenatore. E ho avuto la sensazione che stiamo iniziando un percorso di questo tipo, perchè sento un forte legame che si è instaurato tra me e i ragazzi", ha aggiunto il tecnico del Napoli.

"Al primo errore subiamo gol"

"Da quando sono arrivato ci siamo resi conto che al primo errore subiamo gol. Su questo cercherò di porre rimedio trovando maggiore equilibrio. Dobbiamo riuscire ad attaccare come stiamo facendo, ma senza prendere ripartenze che ci costano il risultato. Questo è un elemento su cui lavorare, poi dobbiamo procedere partita dopo partita. Sicuramente bisogna essere più concreti sotto porta e realizzare le occasioni che creiamo".

La sfida con la Juve

"Juventus-Napoli è una sfida che conosciamo bene come sensazioni speciali che genera e per l'importanza di due squadre protagoniste del campionato in questi anni. Giochiamo contro un avversario che sta facendo benissimo e c'è poco da aggiungere sullo spessore della partita. Ci andiamo da campioni d'Italia e vogliamo far emergere i progressi che i ragazzi stanno compiendo. Se guardiamo le rose non credo ci sia tutta la differenza che dice la classifica. Questo vale anche rispetto all'Inter, come si è potuto vedere nel confronto di valori soprattutto nella prima parte di gara. Purtroppo nel calcio si va anche di momenti e questo per il Napoli non è un periodo brillante, soprattutto in relazione alla grande stagione scorsa. Nel calcio a volte basta poco per svoltare, è questione di fiducia ma anche di fortuna. Ci sono momenti in cui gira male ma un episodio positivo può far cambiare il vento".

Natan terzino

"Natan è l'unico difensore che per caratteristiche può fare il terzino sinistro tra i nostri difensori centrali. In questo momento mi sembra il giocatore più adatto per supplire in quel ruolo perchè ha fisico e tecnica per poter sostenere la fase offensiva".

Questione arbitri

"Io non voglio più parlare di arbitri. Il Mazzarri vecchio non c'è più, non voglio fare più considerazioni sugli episodi arbitrali, per questo ho evitato di parlare a caldo. Da oggi discuterò solo di questioni tecniche e di quello che esprime il campo", ha concluso Mazzarri.