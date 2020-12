Mazzarri allenatore azzurro del decennio in un sondaggio: "Napoli mi è rimasta nel cuore"

Walter Mazzarri è risultato l'allenatore del decennio più votato dai tifosi del Napoli in un sondaggio proposto da Radio Kiss Kiss.

L'ex tecnico azzurro, ai microfoni dell'emittente ufficiale del club partenopeo, ha voluto ringraziare i tifosi per il riconoscimento: "Grazie ai napoletani per avermi scelto come miglior allenatore del Napoli nell’ultimo decennio, tramite il sondaggio lanciato da Kiss Kiss Napoli. Sono felice di aver lasciato un bel ricordo, insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Napoli mi è rimasta nel cuore. Auguri a tutti i napoletani di Buon Anno”.