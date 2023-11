Panchina Napoli, Sky: "Mazzarri il prescelto di De Laurentiis, da definire dettagli del ritorno in azzurro"

Walter Mazzarri sorpassa Igor Tudor. Il tecnico toscano sembra essere ormai il prescelto per sostituire Rudi Garcia sulla panchina del Napoli.

Nel pomeriggio potrebbe esserci - secondo Sky Sport - l'incontro decisivo per definire i dettagli dell'accordo per il ritorno dopo 10 anni alla guida della squadra partenopea.

Mazzarri dovrebbe firmare con il Napoli fino al termine della stagione, per poi ridiscutere di un'eventuale permanenza in base ai risultati ottenuti. Con lui potrebbero tornare all'ombra del Vesuvio anche Claudio Bellucci (già suo secondo al Cagliari) e il preparatore atletico Pondrelli. Non è da escludere che anche Sasà Aronica possa entrare nello staff del trainer di San Vincenzo.