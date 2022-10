Un maxischermo per trasmettere le partite del Napoli: la proposta di un consigliere comunale

"Ho appena protocollato al Sindaco e agli organi preposti,la lettera in calce che vi allego in cui ho chiesto che, stante finora la trionfale stagione degli azzurri, venga presa in considerazione la possibilità concreta di installare un maxi-schermo in una delle piazze simbolo della città come piazza del Plebiscito o Municipio”. A parlare è il consigliere comunale Luigi Musto che ha avanzato la proposta.

“In questo modo si potranno seguire in maniera collettiva le gesta della nostra squadra del cuore quando è in trasferta di Champions League, e farlo soprattutto per chi in questo periodo non può consentirsi costi, biglietti o abbonamenti a pay tv con il caro vita che avanza inesorabilmente. Sarebbe un modo delle istituzioni cittadine per andare incontro ad un popolo che, tra un turismo sempre più presente e la passione comune per una maglia, si ritrovi ancora più unito".