Sale la febbre scudetto: sold out il Maradona con i maxi-schermi

Sold out allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Sono esauriti i biglietti per assistere all'evento speciale di questa sera con i maxischermi posizionati a bordo del perimetro di gioco che trasmetteranno il match Udinese-Napoli che avrà inizio alle ore 20.45 alla Dacia Arena di Udine. Lo comunica il Calcio Napoli.

I tornelli dello stadio Maradona apriranno alle ore 18. In caso di pareggio o di vittoria del Napoli, sarebbe matematica la conquista del terzo scudetto nella storia del club.

"Il Maradona è sold out. Tutti insieme per far sentire la nostra voce fino a Udine". Questo il post sul proprio profilo Twitter del Napoli, a poche ore dalla sfida di stasera contro l'Udinese che la tifoseria partenopea potrà seguire davanti ai maxischermi al 'Maradona'.