Sarri, i bookmakers ci credono: possibile il suo ritorno al Napoli

L'avventura di Maurizio Sarri alla Juventus è durata poco, una sola stagione, complice una Champions League disastrosa con l'eliminazione patita ad opera del Lione. E se da una parte il club bianconero ha già trovato il sostituto in Andrea Pirlo (alla sua prima panchina), dall’altra l’ex allenatore del Napoli è a caccia di una nuova squadra.

I trader di Snai hanno stilato una classifica sulle possibilità della sua prossima panchina. Sebbene indietro, c'è anche lo stesso Napoli che a oggi non ha prolungato il contratto di Rino Gattuso oltre la prossima stagione.

In cima alla lista c’è lo stop per un anno, quotato a 2,00. Poi la Roma offerta a 3,50. Le ultime indiscrezioni infatti riportano come il tecnico toscano avrebbe già dato la sua disponibilità. Non è però da escludere che Paulo Fonseca, attuale allenatore della Roma, strappi la riconferma nonostante un'annata piuttosto deludente.

Il ritorno a Napoli sarebbe però clamoroso. Per i bookmaker c’è una sperenza, 15 volte la posta, non poco. Stessa quota anche per Fiorentina e Sampdoria, con la prima che però ha confermato Beppe Iachini per la prossima stagione, e la seconda con Claudio Ranieri ancora in bilico.

Più alte le quote che portano Sarri nuovamente in Inghilterra: un altro ritorno ma al Chelsea è offerto a 25,00, come per l’approdo all’Arsenal. Tra le altre destinazioni Milan, Inter, Atletico Madrid e Tottenham a 33,00, Psg a 50,00 e Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid ed Empoli quotatate a 75,00.