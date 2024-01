Matteo Politano rinnova con il Napoli: arriva l'ufficialità

Arriva l'ufficialità del rinnovo di Matteo Politano con il Napoli. Il centrocampista resterà all'ombra del Vesuvio fino al 2027. Una bella notizia per i tifosi azzurri dopo i rumors delle ultime settimane su un interessamento degli Arabi per Politano. In un post social il presidente Aurelio De Laurentiis ha scritto: "Matteo resta con noi fino al 2027".

Sui profili della SSC Napoli, invece, si legge: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2027".

Matteo resta con noi fino al 2027! January 31, 2024