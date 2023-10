Fiori d’arancio per Kvaratskhelia: l'asso azzurro ha sposato la sua Nitsa - VIDEO

Khvicha Kvaratskhelia, dopo il gol di ieri in nazionale, ha detto "sì" alla sua Nitsa. L'asso del Napoli, infatti, si è sposato in Georgia, circondato dai parenti e dagli amici più stretti. Le immagini, diffuse dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia, sono subito diventate virali.

In tanti si sono congratulati con l'attaccante azzurro, per questa grande gioia. Molti i messaggi anche da Napoli dove il georgiano è venerato come pochi azzurri nella storia della squadra partenopea.