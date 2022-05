Calciomercato - Dall'Inghilterra: "Agenti di Matic in contatto con il Napoli"

Quello di Edinson Cavani non sarà l'unico addio a parametro zero del Manchester United. Anche Nemanja Matic, infatti, saluterà i 'red devils' e sarà libero sul mercato a partire dal 1° luglio prossimo.

Per questo motivo sono tante le voci sul futuro dell'esperto centrocampista serbo, che compirà 34 anni ad agosto. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra sulle tracce dell'ex Chelsea ci sarebbe anche il Napoli, che sarebbe in contatto con l'entourage del giocatore.

A riferire la notizia è il giornalista Jonas Hen Shrag, che scrive su Twitter: "I rappresentanti di Nemanja Matic sono attualmente in trattative con diversi club per un trasferimento questa estate, tra cui Benfica, Fulham, Roma, Napoli, Juventus e altri".

Nemanja Matic’s representatives are currently in talks with several clubs regarding a move this summer, including Benfica, Fulham, Roma, Napoli, Juventus, and others