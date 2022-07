Napoli, anche Olivera a Castel Volturno: primi scatti in azzurro per l'uruguagio

Primo giorno in azzurro anche per Matias Olivera. Il terzino uruguaiano, al pari di Kvaratskhelia, è arrivato quest'oggi presso il centro tecnico di Castel Volturno per immergersi nella sua nuova avventura calcistica.

Per l'ex Getafe, reduce da un infortunio rimediato in nazionale nel mese di giugno, prima parte del lavoro dedicata a test fisici e medici.

Il Napoli sui propri profili social ha pubblicato anche i primi scatti di Olivera con i nuovi colori.