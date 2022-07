Olivera: "Cercherò di onorare la maglia di Hamsik. Cavani mi ha detto che Napoli era la scelta giusta"

"E' un onore essere al Napoli, provo grande emozione ad indossare questa maglia. Sono in un club importante di livello internazionale e io ho tanta ambizione. Voglio fare bene e rendere felici i compagni e i tifosi. Sono qui da poco e già mi sento carico e parte di questo gruppo. Ho voglia di vincere come tutto l'ambiente azzurro. La mia caratteristica è la generosità. Darò tutto in campo". Così Mathias Olivera si è presentato ufficialmente a stampa e tifosi del Napoli a Castel di Sangro.

La maglia numero 17

"So che è stata la maglia di Hamsik, cercherò di onorarla e sono consapevole dell'importanza di questo numero per i napoletani".

L'impatto con Spalletti

"E' stato molto buono, mi ha seguito tanto e mi sta dando fiducia. Ma in generale ho trovato un gruppo molto unito e che mi ha accolto in maniera straordinaria".

Il modulo

"Io so adattarmi a tutto. Il ruolo di terzino è molto particolare perchè necessità di grande forza e potenza. Quello che voglio è poter dimostrare il mio valore, poi mi metterò a disposizione dei compagni e del tecnico. Non mi cambia molto giocare a 4 o 5 dietro. Con il Getafe mi sono adattato spesso a moduli diversi”.

Kvaratskhelia

"E' un 'jugatorazo'. E' un calciatore di grande talento e sono molto contento di essere dietro di lui sulla fascia sinistra".

Le condizioni dopo l'infortunio

"Sono stato fermo per qualche settimana, ora sto bene ho recuperato anche grazie al lavoro di tutto lo staff".

La 'benedizione' di Cavani

"Cavani mi ha parlato benissimo della città e del club. Quando lo incontrai in nazionale mi disse che questa sarebbe stata la scelta migliore”.