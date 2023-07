Massimo Mauro parla dell'infarto: "Dolore fortissimo al petto. Ciro Ferrara il primo a strapparmi un sorriso dopo lo spavento"

"Sono un uomo fortunato. Ho avuto la lucidità di fermarmi. Con me c'era un amico che conosce il primario dell'ospedale di Catanzaro: l'ambulanza è arrivata in 7 minuti. Ho sentito un dolore fortissimo al petto, mi sono fermato perchè non riuscivo a respirare. Il mio amico ha chiamato i soccorsi. Poco dopo ero già in sala operatoria". Così l'ex centrocampista del Napoli Massimo Mauro, campione d'Italia nel 1990 in azzurro, ha raccontato al Corriere della Sera i momenti concitati dei giorni scorsi, quando è stato colpito da un'infarto mentre giocava a padel a Catanzaro.

"Faccio controlli con regolarità, ultimamente anche con frequenza maggiore. Tutto mi sarei aspettato tranne l'infarto. Ho uno stile di vita sano. Qualche volta eccedo un po' col mangiare. Ed eviterò di farlo in futuro. Non fumo più da 15 anni. Se riprenderò a giocare a padel? Spero di sì, non ho avuto l'infarto perchè stavo giocando. I medici mi hanno spiegato che l'arteria era completamente ostruita. Poteva capitarmi mentro ero da qualsiasi altra parte", ha spiegato l'ex azzurro.

Il messaggio di Ciro Ferrara

"Per una volta non sei stato lento. Così mi ha scritto Ciro Ferrara in chat. Mi ha preso in giro, come al solito. E mi ha strappato il primo sorriso dopo lo spavento", ha concluso Mauro.