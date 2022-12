Addio a Mario Sconcerti, De Laurentiis: "Una vera perdita per il giornalismo italiano"

Il mondo del giornalismo italiano e del calcio è in lutto per la scomparsa di Mario Sconcerti. Il noto giornalista toscano del Corriere della Sera si è spento a Roma all'età di 74 anni.

Sconcerti era molto amato ed apprezzato a Napoli, in quanto grande protagonista negli anni dei talk show calcistici del lunedì sera sulle reti private napoletane.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto salutare l'ex direttore del Corriere dello Sport ed ex dirigente della Fiorentina, con un ricordo su Twitter: "La notizia della morte di Mario Sconcerti lascia attoniti. Mario era stato uno dei primi giornalisti sportivi che ho conosciuto. Spesso non eravamo d’accordo su argomenti anche importanti, ma il confronto era sempre di alto livello. Una vera perdita per il giornalismo italiano".