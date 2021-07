CALCIOMERCATO NAPOLI - Per Mario Rui resta aperta la pista Trabzonspor

Il club turco, che ha già ingaggiato Marek Hamsik, è in lizza per aggiudicarsi anche il terzino portoghese

Resta aperta la pista che porta al campionato turco per Mario Rui. Dopo una fase di stasi nella trattativa con il Galatasaray, resta in piedi l'opzione Trabzonspor per il terzino del Napoli.

Secondo quanto riferisce dalla Turchia "Fotomac", infatti, il portoghese è in ballo con Dalbert e Alioski per il ruolo di terzino sinistro.

Anche il presidente del club di Trebisonda, Ahmet A?ao?lu, avrebbe confermato che sono tre i candidati per il ruolo in questione e che uno di loro indosserà la maglia del Trabzonspor in breve tempo.